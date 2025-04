So wunderschön sehen grüne Polarlichter von oben aus

Der NASA-Astronaut Don Pettit hat von der Internationalen Raumstation ISS aus 2 außergewöhnliche Videos von Polarlichtern aufgenommen. Am 4. April teilte er in einem Posting auf der Plattform X ein erstes Video, das die grünen, tanzenden Lichter als Spektakel am Nachthimmel zeigt.

Aus der Perspektive des Weltraums sieht das atmosphärische Lichterphänomen anders aus als von der Erde. Im Video sind die Lichter zwischen Australien und der Antarktis zu sehen.