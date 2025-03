Unglaubliches Foto aus dem All zeigt “Thai Aurora”

Der NASA-Astronaut Don Pettit hat bereits des Öfteren eindrucksvolle Fotos aus dem All gepostet. Diesmal sorgt er mit einer ganz besonderen Aufnahme für Staunen, die eine Aurora der anderen Art zeigt. Wer schon einmal in Thailand abends am Strand war, dem sind vielleicht die grünen Lichter aufgefallen, die man in der Entfernung sieht.

Sie stammen von Fischerbooten, die damit ihre Ausbeute erhöhen wollen. Das Licht soll kleine Fische und Krebse anlocken. Diese wiederum sind die Leibspeise von Tintenfischen. In freudiger Erwartung auf einen Snack schwimmen sie in Richtung Oberfläche und werden dann von den Fischern gefangen.

Pettit hat sein Foto auf dem Online-Netzwerk X gepostet. Er schreibt dazu: “Fischerboote vor der Küste Thailands locken ihren Fang mit grünen Lichtern an, auch bekannt als Thai Aurora. Ein beeindruckender Anblick aus der Umlaufbahn!”