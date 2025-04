YouTube wird 20 Jahre alt: „YouTube ist das neue TV"

„Wir stehen hier vor den Elefanten. Das Coole an diesen Tieren sind ihre langen Rüssel“, sagt ein junger Mann im Jahr 2005 , während er sich in einem Zoo in San Diego filmt. Dabei handelt es sich um das erste Video , das jemals auf der Videoplattform Youtube hochgeladen wurde.

In einer der ersten Sitzungen der wenigen Mitarbeiter, die YouTube damals hatte, wurde noch diskutiert, wer diese Webseite überhaupt besuchen solle. Schließlich gäbe es dort lediglich 50 oder 60 Videos. Heute sieht das natürlich anders aus. Über 20 Milliarden Videos wurden auf YouTube hochgeladen und es gibt weltweit 2,5 Milliarden Nutzer.

In diesem Jahr wurde YouTube 20 Jahre alt und ist mittlerweile zu einer zentralen Einkommensquelle für zahlreiche Creators geworden. Dabei handelt es sich um User, die regelmäßig Videos erstellen und hochladen. Für die Zukunft hat sich das Unternehmen 4 zentrale Prioritäten gesetzt, die seine weitere Entwicklung bestimmen sollen – und die Creators spielen dabei eine wichtige Rolle.

4 Prioritäten für die Zukunft

„YouTube ist und bleibt am Puls der Zeit. Das ist zumindest unsere Ambition“, sagt Andreas Briese, Leiter von YouTube DACH. Damit meint er, dass die Plattform ein kulturelles Epizentrum sei, wie es auch der YouTube Geschäftsführer Neal Mohan vor Kurzem ausgedrückt hat. Denn was auf der Welt geschehe, geschieht auch auf YouTube. In Zukunft solle das auch so bleiben.

„YouTube ist das neue TV“, sagt Briese und spricht damit die 2. Priorität an. Denn immer mehr Menschen nutzen YouTube am Fernseher. Damit möchte man aber nicht das lineare Fernsehen, so wie man es kennt, ersetzen. Das große Alleinstellungsmerkmal sieht das Unternehmen in seiner Nutzerzentrierung. Das bedeutet, dass jeder Nutzer sein eigenes Programm hat. Um dieses zu verbessern, will YouTube mehr Möglichkeiten für Interaktion schaffen.

Zum Beispiel mit Hilfe der „Second-Screen-Experience“. Damit kann man Videos am Fernseher schauen und gleichzeitig über das Smartphone kommentieren. Die Plattform experimentiert auch mit einer neuen Funktion namens „Watch with“. Dabei können Creators Live-Übertragungen kommentieren. Beim Autorennen sieht man dann etwa Bild-in-Bild den Lieblings-Motorsport-YouTuber, der seinen Senf zum Geschehen abgibt.

Die neuen Start-ups

„Das Nächste ist: Creators sind die neuen Hollywood-Start-ups“, sagt Briese. Darunter verstehe er, dass viele im Wohnzimmer begonnen haben und sehr professionell geworden sind. Hinter den Creators stecken mittlerweile Teams und ganze Unternehmen. Außerdem werden laut Briese auch die Formate immer professioneller. Als Beispiel liefert er „Seven vs. Wild“.