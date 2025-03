YouTube kündigt Änderung bei Werbeunterbrechungen an

Googles Videodienst YouTube plant Änderungen bei der Platzierung von Werbeunterbrechungen (Mid-Roll-Anzeigen), die ab dem 12. Mai 2025 in Kraft treten werden. Demnach sollen die Clips so platziert werden, dass sie als weniger störend empfunden werden.

Konkret sollen sie etwa nicht mitten im Wort anspringen, sondern verstärkt an "natürlichen Übergangspunkten" in Videos platziert werden, wie beispielsweise bei Pausen oder Übergängen. Werbung, die mitten in einem Satz oder an ähnlich unpassenden Stellen erscheint, wird an weniger störende Positionen verschoben.

Zusätzliche Werbung

Für ältere Videos, die vor dem 24. Februar 2025 hochgeladen wurden und manuelle Mid-Roll-Anzeigen haben, wird YouTube automatisch zusätzliche Werbeplätze an natürlichen Übergängen hinzufügen. Content-Ersteller haben die Möglichkeit, diese automatischen Updates abzulehnen, indem sie die Einstellungen im YouTube Studio anpassen.

YouTube will damit verhindern, dass ungut platzierte Spots dazu führen, dass Videos vorzeitig geschlossen werden. Ein Test im Juli 2024 zeigte laut Google, dass Kanäle mit einer Mischung aus manuellen und automatischen Mid-Roll-Anzeigen einen Anstieg der Werbeeinnahmen um 5 Prozent verzeichneten.