Relaunch der ID Austria für Sommer angekündigt

Die ID Austria steht regelmäßig in der Kritik. Nun soll das digitale Amt benutzerfreundlicher werden.

Das digitale Amt der ID Austria ist eigentlich eine praktische Sache. Man kann damit am Handy oder am Computer etliche Behördengänge erledigen, Dokumente unterschreiben, Steuererklärungen machen und an Volksbegehren teilnehmen.

Mit der dazugehörigen eAusweise-App kann man auch seinen Führerschein und Zulassungsschein im Falle einer Verkehrskontrolle herzeigen oder sich überhaupt mit dem digitalen Identitätsnachweis ausweisen.

ID Austria soll benutzerfreundlicher werden

Allerdings hat die ID Austria nicht unbedingt den besten Ruf. Ihr wird eine unvorteilhafte Usability ebenso nachgesagt, wie eine hohe Fehleranfälligkeit. Das führt zu regelmäßiger Kritik am digitalen Amt.

Nun hat der für die ID Austria zuständige ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll einen Relaunch des Dienstes angekündigt. Die ID Austria soll so etabliert werden, dass in 5 Jahren alle 9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher dieses Service nutzen.

"Wir wollen und werden die ID Austria benutzerfreundlicher und einfacher machen und die Use-Cases, den Nutzen, für jedermann verständlich erklären. Im Sommer wird es daher einen Relaunch der ID Austria geben", sagte Pröll gegenüber dem KURIER. Konkrete Angaben dazu nennt Pröll aber nicht.

