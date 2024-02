Neues Feature: So einfach kommt der Zulassungsschein aufs Handy

Wer in Österreich aufs Amt muss, dem kommt vielleicht die Kultserie MA 2412 aus den späten 1990er Jahren in den Sinn. Ganz so angestaubt geht es in den hiesigen Amtsstuben mittlerweile nicht mehr zu. Manche Amtswege und behördliche Dokumente haben sogar bereits auf das Smartphone verlagert.

Die neueste Funktion, die in den offiziellen Apps der Republik dazugekommen ist, ist der digitale Zulassungsschein. In der Smartphone-App "eAusweise" können im Falle einer Verkehrskontrolle also nun sowohl der Führerschein als auch der Zulassungsschein in ihrer digitalen Form vorgezeigt werden.

Die digitale Kfz-Zulassung bekommt man in wenigen Augenblicken mit einer Handvoll Klicks auf das Smartphone. Das funktioniert überraschend einfach und schnell - sofern man alle Voraussetzungen erfüllt.

➤ Mehr lesen: Wie man mit einem Handy ein PDF unterschreibt