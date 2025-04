Forschungsforum 2025 an der FH Campus Wien: Wir gestalten die Zukunft

Die Fachhochschulen in Österreich sind jung – erst 30 Jahre alt. Sie haben sich auch in der angewandten Forschung bestens entwickelt und sind dabei auf Augenhöhe mit den Universitäten. Wer spannende Forschung erleben will, ist beim heurigen Forschungsforum genau richtig.

„Doing Research - Shaping the Future“ ist das Motto des 18. Forschungsforums der Österreichischen Fachhochschulen, das am 7. und 8. Mai 2025 an der FH Campus Wien stattfindet. Von Biotechnologie über Verpackungsrecycling, Nachhaltigkeit, Gesundheit bis hin zu Künstlicher Intelligenz – für jeden wissenschaftlichen Geschmack ist etwas dabei. Neu ist, dass heuer auch Universitäten aus dem In- und Ausland ihre Forschung präsentieren und es mit Leading Edge einen eigenen Programmpunkt für besondere Forschungsbereiche aus hochrangigen Programmen gibt.

Hochkarätige Forschung an den Fachhochschulen

Die Vizerektorin für Forschung und Entwicklung, Elisabeth Haslinger-Baumann, ist stolz auf die Entwicklung der Fachhochschulen. „Mit Leading Edge möchten wir etwas ganz Besonderes zeigen. Und zwar, dass angewandte Forschung an den Fachhochschulen hochkarätige Forschung ist. Hier werden ausgewählte große EU-Projekte und hoch kompetitive nationale Projekte vorgestellt.“

Forschung für die Zukunft

„Doing Research – Shaping the Future“ ist auch das Motto für die FH Campus Wien. Wer sind die Forscher*innen? Was sind Ihre Ziele, wofür brennen sie? Wir stellen zwei von ihnen vor.

„Allergieforschung ist meine Leidenschaft.“

Das erklärt Ines Swoboda, die Leiterin des Forschungszentrums Molekulare Biotechnologie an der FH Campus Wien, aus voller Überzeugung. Swoboda bewegt sich mit ihrer Forschung auf dem internationalen Parkett. Bahnbrechende Forschungsergebnisse über die Fleischallergie, eine seltene, erst kürzlich entdeckte Allergie, brachten sie zuletzt zu einem Vortrag an die University of Georgia in den USA.

Beim Forschungsforum sind Ines Swoboda und ihr Team mit einer neuen Forschungsarbeit zum Thema Brennnesselpollen-Allergie vertreten. Diese Allergie ist selten; es wurde aber ein Ansteigen festgestellt. Für Betroffene ist die Diagnose oft langwierig und schwierig. Swoboda und ihr Team forschen nach dem Hauptverursacher dieser Allergie, damit sie besser erkannt und therapiert werden kann.