Cessna musste auf Golfplatz spektakulär notlanden

Es ist nicht einfach, in den Riviera Country Golf Club in Los Angeles zu kommen. Der prestigeträchtige Privatclub hat eine lange Warteliste. Und auch mit einem Flugzeug auf dem Green zu landen, wird nicht empfohlen.

➤ Mehr lesen: Notlandung auf Golfplatz mit 56 Hunden im Flugzeug

Niemand verletzt

So ist es nämlich am vergangenen Freitag geschehen, als eine Cessna mit 3 Personen an Bord auf dem Platz notlanden musste. Das einmotorige Flugzeug kam im Tiefflug und hüpfte mehrmals über den Boden, bevor es zum Halten kam.