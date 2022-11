Notlandung auf Golfplatz mit 56 Hunden im Flugzeug

Ein Frachtmaschine von Ameriflight ist beim Landeanflug in Schwierigkeiten geraten. Sie musste auf einem Golfplatz notlanden. Der Flieger war in El Paso in Texas gestartet und sollte eigentlich am Flughafen in Waukesha im nördlichen US-Bundesstaat Wisconsin landen.

Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls herrschte in der Gegend starker Schneefall. Die Sicht war daher auf ein Minimum beschränkt. Warum der Fairchild Swearingen SA227 Metroliner aber notlanden musste, ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.