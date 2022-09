Air Force lüftet bald das Geheimnis um den B-21 Stealth Bomber

Das fortschrittlichste Militärflugzeug der Welt soll in wenigen Wochen erstmals präsentiert werden. Es ist der Nachfolger der B-2.

Nun ist es soweit: Noch vor Ende des Jahres wird das Geheimnis um den B-21 Raider gelüftet, wie Northrop Grumman bekanntgegeben hat. Demnach wird der neuartige Tarnkappenbomber in der ersten Dezemberwoche der Öffentlichkeit präsentiert.

Kaum eine Entwicklung der US Air Force wird derart geheim gehalten, wie das Programm rund um den Tarnkappenbomber B-21 Raider . Seit nunmehr 7 Jahren arbeitet das Rüstungsunternehmen Northrop Grumman an dem Nachfolger für den strategischen Langstreckenbomber B-2 Spirit.

"Der B-21 Raider ist das fortschrittlichste Militärflugzeug , das jemals gebaut wurde, ein Produkt von bahnbrechender Innovation und technologischer Exzellenz", wird der zuständige Manager des Rüstungsunternehmens in einem Statement zitiert .

Mit einem Erstflug des B-21 ist aber erst im kommenden Jahr zu rechnen. Der weitere Zeitplan hänge von den Ergebnissen der Bodentests ab, heißt es. Erst in ein paar Jahren soll der neue Kampfjet tatsächlich von der US Air Force eingesetzt werden.

© US Air Force

Bei Northrop Grumman befinden sich derzeit 6 Stück des neuen Tarnkappenbombers in der Produktion. Das erste B-21-Geschwader soll in der Ellsworth Air Force Base in South Dakota stationiert werden.

Technische Details sind derzeit nicht bekannt. Der B-21 soll Interkontinental-Reichweite haben, Stealth-Fähigkeiten besitzen und mit konventionellen sowie Nuklearwaffen bestückt werden können. Der Preis pro Flugzeug wird voraussichtlich bei über 500 Millionen US-Dollar liegen.