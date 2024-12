iCar V23: Chinesisches E-SUV im Offroad-Look kostet 13.000 Euro

➤ Mehr lesen: Chinesisches E-Auto fährt 500 Kilometer nach 10 Minuten laden

Infotainment

Ein 15,4-Zoll-Touchscreen mit 2,5K-Auflösung, angetrieben von einem Qualcomm Snapdragon 8155 Chip, bildet das Herzstück des Infotainmentsystems. Mit 24 modularen Upgrade-Möglichkeiten, einschließlich abnehmbarer Kotflügel und Offroad-Stoßstangen, können Besitzer ihr Fahrzeug individuell gestalten.

Informationen, ob, wann oder zu welchem Preis iCar V23 auch nach Europa kommt, liegen derzeit nicht vor. Cherry arbeitet jedenfalls bereits bei anderen Marken an einem Marktstart in Europa.

So will man in den nächsten 2 Jahren mit anderen SUV-Modellen in den europäischen Markt eintreten. Die Marken Omoda und Jaecoo sollen in Schlüsselmärkten wie Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien und Frankreich eingeführt werden. Eine weitere Expansion in Europa ist also zumindest denkbar.