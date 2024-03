Vergleich überrascht: “Grünstes” Auto ist kein reines E-Auto

Denkt man an ein möglichstes “grünes” Auto, kommen einem in der Regel wohl zuerst Elektroautos in den Sinn. Dass es nicht immer so eindeutig ist, zeigt eine aktuelle Untersuchung der Non-Profit-Organisation American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE).

Dort geht als “grünstes” Auto der Hybrid Toyota Prius Prime SE hervor. Auf den Plätzen dahinter folgen die E-Autos Lexus RZ 300e und der Mini Cooper SE.

Hier die vollständige Liste:

Rang Marke & ModelL Antrieb Green

Score 1 Toyota Prius Prime SE PHEV 71 2 Lexus RZ 300e EV 67 3 Mini Cooper SE EV 67 4 Nissan Leaf EV 66 5 Toyota bZ4X EV 66 6 Toyota RAV4 Prime PHEV 64 7 Hyundai Elantra Blue Gas Hybrid 64 8 Hyundai Kona Electric EV 63 9 Toyota Camry LE Gas Hybrid 63 10 Kia EV6 EV 63 11 Toyota Corolla Gas Hybrid 62 12 Hyundai Ioniq 5 EV 62

Berechnungsgrundlage

Möglich wird das dadurch, dass in der Untersuchung nicht nur die Emissionen herangezogen werden, die unmittelbar im Betrieb der jeweiligen Fahrzeuge entstehen. Bei E-Autos wird etwa analysiert, welche Emissionen der Strom für sie in der Herstellung verursacht hat.

Zusätzlich werden auch vorgelagerte Emissionen einberechnet. Also etwa solche, die beim Abbau und der Verarbeitung von Rohstoffen für die Akkus sowie anderer Fahrzeugkomponenten entstehen. Außerdem werden die Umweltbelastungen bei der Entsorgung berücksichtigt, wie es in der entsprechenden Pressemitteilung heißt.

Das alles sorgt dafür, dass etwa ein mehrere Tonnen schwerer riesiger elektrischer Pick-up zwar “grüner” ist, als ein gleich großer Benziner. Beide allerdings von einem deutlich kleineren, effizienten Verbrenner ausgestochen werden.

