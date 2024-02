Verbrenner zu E-Auto umbauen: So sinnvoll ist es

Einer der Hauptgründe, der für viele Menschen gegen ein Auto mit Elektroantrieb spricht, ist der hohe Anschaffungspreis. Vor allem jene, die einen gewissen emotionalen Bezug zu ihrem Benzin- oder Diesel-Pkw haben, stellen sich daher die Frage, ob sich eine Umrüstung auszahlt . Immer mehr Firmen bieten an, Verbrennungsmotoren auszubauen und mit einem elektrischen Antrieb zu ersetzen.

Elektromotor und Leistungselektronik in einem umgerüsteten VW Käfer von Voldrive

Einen Originalmotor mit einem Elektromotor zu ersetzen, sei laut Sacchetti nicht sonderlich schwierig. E-Motoren harmonieren gut mit Schaltgetrieben , im Normalfall müsse man aber gar nicht schalten. "Man fährt im dritten oder vierten Gang, niedrigere Gänge braucht man nur, wenn man einen Berg rauf fährt oder viele Passagiere hat." Wesentlich schwieriger sei es, Batterien im Auto unterzubringen. Im Gegensatz zum vergleichsweise kleinen E-Motor braucht man Hohlräume dafür. Man kann sie etwa anstelle des Treibstofftanks unterbringen. Je nach gewünschter Kapazität braucht man aber auch Platz an weiteren Orten im Auto.

Eine davon ist etwa Voldrive aus Niederösterreich. "Ich habe bei Paradefahrten mit einem Oldtimer immer ein schlechtes Gewissen gehabt, was ich den Leuten am Straßenrand antue", sagt Gründer Martin Sacchetti. Das Vermeiden von Schadstoffen habe ihn dazu motiviert, einen alten VW Käfer umzubauen. Aus dem Projekt wurde ein Geschäft.

Unterschiede dringen durch

Das Batteriethema sieht auch Antriebsexperte Bernhard Geringer von der TU Wien als das größte Problem bei Umrüstungen. "Neue E-Fahrzeuge haben eine eigene Architektur. Die Batterie sitzt im Unterboden zwischen den Achsen. Die tiefe, zentrale Position ist gut für die Fahrdynamik." Bei Verbrenner-Pkw müsste man nicht nur Räume für Batteriepakete finden. Wer gute Fahr- und Ladeleistungen haben will, müsste auch ein geeignetes Thermomanagement sicherstellen und Platz für Dinge wie Kühlkreisläufe und Pumpen finden.

Bei umgerüsteten Autos müsse man auch bei der Klimatisierung des Innenraums Nachteile in Kauf nehmen, merkt Elektrofahrzeugexperte Dragan Simic vom Austrian Institute of Technology an. Heizung und Klimaanlage von ursprünglichen Verbrennern seien nicht für E-Antriebe ausgelegt. Das Thermomanagement neuer E-Autos arbeite effizienter, das spare Batteriekapazität.