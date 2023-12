Start-up macht in 8 Stunden aus einem Verbrenner ein E-Auto

In Rekordzeit will ein Unternehmen aus Bayern aus Verbrennern E-Fahrzeuge machen.

Umrüstungen sind zwar nicht neu, sehr wohl aber das Tempo , mit der E-Revolt das schaffen will. Normalerweise dauert eine solche Umrüstung zwischen 2 Wochen und 6 Monaten. Das deutsche Start-up will vorgefertigte Komponenten nutzen und seine Arbeitsabläufe optimieren. Durch diese Nachschärfungen kann die aufgewendete Zeit drastisch reduziert werden.

Das Start-up E-Revolt aus Bayern rüstet Autos innerhalb von 8 Stunden von Verbrenner auf E-Antrieb um, berichtet Golem . Das Auto an sich bleibt weiter als E-Fahrzeug in Betrieb, während der ausgebaute Verbrenner-Motor weiterverkauft werden kann. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.

Anpassbare Rahmen

Zunächst wird dabei der Verbrenner-Motor ausgebaut. Dann kommt ein Rahmen mit Akku, E-Motor und einer eigenen Steuerung in das Auto hinein. Dieser Rahmen ist an das Auto anpassbar und ermöglicht so eine rasche Befestigung. Sollten irgendwann noch leistungsstärkere Akkus oder andere wichtige Komponenten verfügbar werden, sollen diese ebenso schnell ausgetauscht werden, anstatt das ganze Fahrzeug umbauen zu müssen. In einer Stellungnahme spricht das Unternehmen von einer "schnellen, einfachen und kostengünstigen Umstieg auf E-Mobilität". Angaben dazu, welche Automodelle unterstützt werden sollen sowie zu Preis und Reichweite gibt es noch nicht.