Umbaukit macht aus einem 69er Camaro ein E-Auto

Innovatives Kühlsystem

Teil des Kits ist ebenfalls eine neuartige Kühltechnologie. Die Module werden in Kühlflüssigkeit getaucht, was für eine verbesserte Hitze-Regulierung sorge. Damit erreiche man eine Lebensdauer von bis zu 3000 Aufladungen für die Batterie. Die Kühlflüssigkeit habe zudem die Eigenschaft, mögliche Brände zu verhindern, auch wenn die Batterie beschädigt wird. So sei auch der Installationsprozess besonders sicher.

Das System soll möglichst nah an ein konventionellen Motorsystem herankommen. So sollen mehr Menschen ihr Fahrzeug zu einem E-Auto umbauen können, auch wenn die Technologie noch fremd ist. Preis und Veröffentlichungsdatum für das Kit sind noch nicht bekannt.