Wie sich Wien mit Satellitendaten auf den Klimawandel vorbereitet

Das Team des 2023 gegründeten Vienna Geospace Hub, einem Innovationslabor für Satelliten- und Geodaten, will das ändern und die Daten aufbereiten, analysieren und Visualisierungen zur Verfügung stellen. Damit will man die Stadt Wien dabei zu unterstützen, klimafit zu werden.

Doch all diese Daten helfen nicht, wenn sie kaum genutzt werden: “Das Problem ist, dass Satellitendaten nicht breitflächig verwendet werden und nicht in Prozesse eingebunden sind”, sagt Marie-Luise Bruckner, Projektleiterin des Vienna Geospace Hub .

Seit November 2024 arbeitet das Team des Vienna Geospace Hub an diesem Projekt mit Partnern wie dem Austrian Institute of Technology (AIT) oder Geosphere Austria zusammen.

Auch Temperaturprognosen können durch die Daten von Satelliten verbessert werden. Damit kann festgestellt werden, wo es in einer Stadt besonders heiß ist, also sogenannte Hitzeinseln auftreten. Die Stadt kann darauf reagieren, indem sie an diesen Orten etwa mehr Bäume pflanzt.

Für den Vienna Geospace Hub wurde ein Budget von etwa 2 Millionen Euro bereitgestellt, das zu je 50 Prozent von der FFG und der Stadt Wien finanziert wird. Bis zum Projektende im Jahr 2028 soll eine datenbasierte Grundlage entstehen, die für Anpassungsmaßnahmen gegen den Klimawandel genutzt werden kann.

Die Satelliten können noch weit mehr Informationen liefern, zum Beispiel zur Bodenbedeckung der Stadt, also Vegetation oder Versiegelung, oder zum Mobilitätsverhalten. “Das Spannende ist auch, dass laufend neue Satelliten gestartet werden. Dieses ganze Feld ist also in Bewegung und schon heute können sie nicht nur Bilder aufnehmen, sondern auch die Oberflächentemperatur erfassen oder ermitteln, welche Gase sich in der Luft befinden”, so Bruckner.

Gebäudevermessung mit Satelliten

Satellitendaten können auch helfen, Veränderungen bei Gebäuden sichtbar zu machen. Der Vienna Geospace Hub überprüft im Zuge des Projekts “Raven”, ob sich Gebäude beispielsweise durch den U-Bahn-Bau der Linien U2 und U5 bewegen. Genau im Blick hat diese Entwicklung die Stadtvermessung der Stadt Wien mit manuellen Messungen. Der Vorteil von Satellitendaten ist allerdings, dass sie eine größere Fläche und ein größeres Zeitfenster abdecken können.

Das funktioniert, indem die Satelliten Signale aussenden und so die Erdoberfläche abtasten. "Anhand der Abweichung des zurückkehrenden Signals kann eine Veränderung gemessen werden. Vereinfacht gesagt handelt es sich hierbei also um eine Abstandsmessung”, sagt Marcel Simoner, Abteilungsleiter Innovation & Digitalisierung bei Urban Innovation Vienna, zu dem auch der Vienna Geospace Hub gehört.

Auch KI kommt bei diesem Projekt zum Einsatz. Die Algorithmen entwickelt der Vienna Geospace Hub nicht selbst, sondern arbeitet mit Kooperationspartnern wie der Firma Augmenterra zusammen. Diese Algorithmen verarbeiten die Satellitendaten und die Ergebnisse werden dann mit den Messungen der Stadtvermessung verglichen und überprüft.