Sentinel-2C startet: Wie Europa die ganze Welt im Blick hat

Überschwemmungen, Waldbrände, Gletscherschmelze oder Algen an der Adria: Satellitenbilder zeigen alles, was auf der Erde vor sich geht. Täglich erfassen sie große Mengen an Daten über die gesamte Erde.

Runde Felder in der Al Walhat al Dakhla Wüste in Ägypten (2022). Die Form hilft Bauern bei der Bewässerung

Seither blieb sie am Boden und musste sich einer Reihe neuer Tests unterziehen. Die laufen allerdings gut genug, sodass die ESA zuversichtlich ist, die Vega-C noch Ende dieses Jahres wieder ins All zu schicken.

Mit dem neuen Sentinel-2C-Satelliten an Bord endet beim Raketenstart vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guyana , auch eine Ära. Ein letztes Mal fliegt die kleine europäische Trägerrakete Vega heute Nacht ins All.

Sie erfassen die Zusammensetzung der Atmosphäre. Sie finden Spurengase wie Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Methan und Ozon. Die erfassten Daten geben Auskunft über die Luftqualität.

Katastrophenschutz, Industrie und Klimawandel

Jeden Tag liefert das Copernicus-Programm insgesamt 25 Terabyte an neuen Daten, die dann bereitgestellt werden. "Wir haben seit 10 Jahren ein operationales System, die Daten sind für jeden auf der Welt frei verfügbar. Das macht das Copernicus-Programm besonders", sagt Meisner.

Das ist der riesige Vorteil des EU-Programms Copernicus gegenüber kommerziellen Satellitenbetreibern. Über die Online-Plattform kann jeder die Rohdaten herunterladen und für Forschung und Industrie verwenden. Ungefähr 700.000 User sind auf der Copernicus-Plattform aktuell angemeldet und nehmen das in Anspruch.

Täglich werden so 300 TB an Daten heruntergeladen. Das sorgt auch für eine enorme Freiheit, sich selbst Wissen anzueignen. "Wir geben keine Informationen aus, die wir nicht belegen können, die nicht gemessen wurden. Jeder kann diese Daten herunterladen und überprüfen. Man muss sich nicht auf das verlassen, was einem andere vorsetzen", beschreibt es Meisner.

Datenfluss und Nachhaltigkeit

Diese Datenmengen werden in Rechenzentren gespeichert, erklärt Meisner. "Sicherzustellen, dass diese Daten auch in 30 Jahren noch zur Verfügung stehen, ist ein praktisches Problem. Aber das haben wir ganz gut im Griff. Wenn ich mit den Daten jetzt etwas mache, habe ich die Garantie, dass sie auch langfristig verfügbar sind".

Für viele Anwendungsfälle ist eine Betrachtung über einen langen Zeitraum sinnvoll. Werden etwa landwirtschaftliche Daten mithilfe von Sentinel-2 erhoben, um eine Ernteprognose zu erstellen, dann ist es nötig, die Bilder aus mehreren Jahren auszuwerten. "Satellitenbilder sind in den ersten 24 Stunden besonders wertvoll, dann verlieren sie schnell an Wert." Relevant werden sie wieder in 15 Jahren, wenn man Analysen macht und langfristige Trends berechnen will.