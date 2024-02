Wofür österreichische Versicherungen Satellitenfotos nutzen

Doch das Potenzial solcher Daten ist noch längst nicht ausgeschöpft. Vor allem in der Wirtschaft ist es noch weitestgehend ungenutzt. „Ein großer Trend in den nächsten Jahren wird die Einschätzung von Versicherungsprämien sein“, erklärt Andreas Kapounek vom ECSECO , dem Wirtschaftszentrum der ESA der futurezone. Es wurde 2022 in Wien mit dem Ziel gegründet, Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Ingenieurwesen zusammenzubringen.

Satellitenbilder spielen auch in der Sicherheitspolitik eine zunehmend wichtige Rolle. „Es gibt sehr viele Krisenherde, die globale Auswirkungen haben. Die Erdbeobachtung ist wesentlich, um den Einfluss des Kriegs auf die Zivilbevölkerung zu sehen, aber auch um militärische Aktionen und Bewegungen zu beobachten“, sagt Hermann Ludwig Moeller , Direktor des Instituts für europäische Weltraumpolitik (ESPI) . Das Institut sitzt in Wien und erstellt Analysen und Empfehlung zu Raumfahrtthemen.

Bei der Generali Versicherung fließen bereits Erdbeobachtungsdaten in die Modelle zur Risikobewertung ein. So genutzte Satellitendaten bieten Vor- und Nachteile. Einerseits lassen sie bessere Analysen zu, andererseits kommen Bedenken auf, Versicherungen könnten die Bilder zu ihrem Vorteil interpretieren und höhere Versicherungsprämien einfordern. Allerdings wird nie nur eine Quelle für eine Bewertung genutzt. Die Versicherungen greifen auch auf den Gefahrenzonenplan und die Plattform „ HORA “ des Landwirtschaftsministeriums zurück, die Risikobewertungen für Naturkatastrophen liefert.

Wissensvorsprung durch "Data Science"

In vielen weiteren Bereichen liefern Satelliten entscheidende Daten. „Es gibt Firmen, die sich einen Wissensvorsprung für Investitionen an der Börse holen, indem sie z.B. weltweit Ernten beobachten. Das ist ein Millionengeschäft“, erklärt Gunter Schreier von der International Society for Photogrammertry and Remote Sensing. Wer die Daten nutzen kann, hat ein mächtiges Instrument in der Hand.

Die größte Herausforderung ist dabei die Kommunikation zwischen denen, die die Daten verarbeiten und den Unternehmen, die sie nutzen wollen. So legt die Forschungsförderungsgesellschaft FFG etwa großen Wert darauf, dass Förderprojekte reale Verwendungszwecke haben. Sowohl Wissenschaft als auch Wirtschaft sollen davon profitieren.