Chinesisches E-Moped mit Natrium-Batterie kostet 440 Euro

Das chinesische Unternehmen Yadea, das für seine elektrischen Zweiräder bekannt ist, hat neue E-Roller vorgestellt. Sie sind mit neuen Natrium-Ionen-Akkus ausgestattet. Die Fahrzeuge sind zudem relativ günstig. Sie werden zwischen 3.300 und 4.300 Yuan verkauft. Das entspricht in etwa 440 bis 570 Euro.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um E-Mopeds, die maximal 25 km/h fahren können. Vermutlich ist technisch mehr möglich, die Geschwindigkeit aber auf diesen Höchstwert aus rechtlichen Gründen abgeriegelt. Mit einer Leistung von maximal 600 Watt und maximal 25 km/h wären die Roller in Österreich etwa rechtlich als Fahrräder definiert und dürfen somit auch auf Radwegen unterwegs sein.

Yadea Guanneng Q50

Die stärkste Variante, Yadea Guanneng Q50, hat einen 400-Watt-Motor und eine Reichweite von maximal 70 Kilometer. Die Fahrzeugmaße betragen 1.535 x 690 x 1.100 mm. Als Gewicht sind 75 Kilogramm angegeben.

Natrium-Akkus sind günstiger als Lithium-Akkus, weil Natriumchlorid häufiger auf der Erde vorkommt und somit billiger zu bekommen ist. Ein Nachteil ist ihre vergleichsweise geringe Energiedichte. Der Natrium-Akku der neuen Mopeds hat laut CarNewsChina eine Energiedichte von über 145 Wh/kg. Bei handelsüblichen Lithium-Ionen-Akkus geht man von einer Energiedichte von 180 bis 240 Wattstunden pro Kilogramm aus.

Dafür können bei den neuen E-Mopeds 80 Prozent der Batteriekapazität in nur 15 Minuten aufgeladen werden. Yadea verspricht bis zu 1.500 Ladezyklen unter normalen Bedingungen. Das entspricht etwa 5 Jahre bei normaler Nutzung. Positiv für alle, die auch bei niedrigen Temperaturen damit unterwegs sein wollen: Die Scooter bzw. deren Akkus sollen sollen selbst bei -20 Grad Celsius eine Kapazität von 92 Prozent aufweisen. Auch das liegt an der Natrium-Technologie, die besonders gut mit solchen Temperaturen umgehen kann.

Marktstart in Europa

Ob oder wann die neuen Mopeds in Europa auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt. Es ist zumindest nicht auszuschließen, da Yadea Niederlassungen in Europa hat, darunter auch in Deutschland. Allerdings muss man davon ausgehen, dass die Preise der E-Mopeds in Europa aufgrund Abgaben für Zölle, Einfuhr sowie generelle Importkosten deutlich höher wären. Ähnliche E-Mopeds anderer Hersteller sind in Österreich aktuell nicht für unter 1.000 Euro erhältlich.