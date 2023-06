Nio präsentiert Elektro-Kombi und E-SUV für Europa

Nio weitet seine Produktpalette in Europa aus. Am Donnerstag präsentierte der chinesische Hersteller in München zwei neue Elektroautos für den europäischen Markt, den Elektro-Kombi ET5 Touring und den Mittelklasse-E-SUV EL6.

Elektrischer Kombi ET5 Touring

Der ET5 Touring basiert auf der Elektro-Limousine ET5. Der knapp 4,8 Meter lange Elektro-Kombi verfügt über ein Kofferraumvolumen von 450 Litern, das sich bei umgelegter Rückbank auf 1.300 Liter erweitern lässt.

Die WLTP-Reichweite beträgt 560 Kilometer. In nur 4 Sekunden kann der standardmäßig mit Alltradantrieb ausgelieferte Wagen von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Leistung gibt der Hersteller mit 360 kW (490 PS) an, das Drehmoment mit 700 Nm.

Ausgeliefert wird der Kombi mit einem Panorama-Glasdach. Erhältlich ist er wahlweise mit einem 75- oder 100-kWH-Akku.

