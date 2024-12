Amazon-Glücksgriffe 2024: Diese 9 Gadgets haben uns überzeugt

Kann man jemals genug Lichterketten besitzen? Genau, die Antwort lautet nein. Noch besser ist’s, wenn sie solarbetrieben sind. Damit erspart man sich nämlich die lästige Steckdosensuche bzw. den Batteriewechsel. Und LED-Lichter sind heutzutage glücklicherweise billig zu haben. Diese Lichterketten für den Garten waren für mich also ein No-Brainer. Besonders hell und lang scheinen sie, wenn das PV-Modul möglichst lang in der direkten Sonne steht.

Sie zappt sehr verlässlich und hat einen permanenten Ein-Schalter. Man muss also nicht die Zapptaste bei der Insektenjagd gedrückt lassen, was die Sache bequemer macht. Dass das “ UV-Licht ” Mücken anlockt, die sich freiwillig einer Schocktherapie unterziehen, ist allerdings nur ein Werbeschmäh. Man muss nach wie vor das Ungeziefer selbst mit der Klatsche treffen.

Butterweich gleitet sie über meine Schreibtischoberfläche und dämpft auch jeden noch so hektischen Klick mit einem leisen feinen " Plopp" ab - ganz so als wollte sie mir damit zuflüstern: “Ist doch alles gut, ärgere dich nicht!” Obendrein sieht die Maus auf meinem schwarzen Schreibtisch ziemlich hübsch aus.

Ich sitze viel vor dem Computer und der Journalistinnenjob ist stressig und nervenaufreibend . Man haut beim Schreiben wild in die Tasten, ärgert sich über die zu langsame Internetverbindung oder wird plötzlich aus heiterem Himmel wegen irgendeiner neuen Katastrophe angerufen. Der Kopf ist rot, gleichzeitig rückt die Deadline immer näher. Fast schon beruhigend wirkt in solchen Momenten meine neue Logitech POP Maus , die ich mir vor einigen Monaten zugelegt habe.

Jahrelang habe ich mich gegen die Idee eines Reiskochers in der Küche gewehrt. “ Wozu, wenn man eh einen Topf und einen Herd hat? ”, war mein Gedankengang. Vor einigen Monaten ist es dann aber irgendwie doch passiert, dass in meine Küche einer eingezogen ist. Und ich musste meine Meinung grundlegend ändern.

Thomas: Nurati N1 Sport-Kopfhörer

Klar, True-Wireless-Earbuds sind oft praktisch. Kein Kabelgewirr und maximale Bewegungsfreiheit. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, in denen ich mir wünsche, dass meine Kopfhörer am Kabel hängen. Etwa beim Sport, wenn ich ab und zu einfach einen Ohrstöpsel rausziehen und runterhängen lassen will, weil ich die Umgebung besser wahrnehmen oder mit jemandem reden möchte. Auch die Fernbedienung am Kabel, mit denen man lauter und leiser drehen sowie die Widergabe pausieren kann, ist da extrem praktisch.

Genau für diesen Zweck habe ich mir die Nurati N1 gekauft. Nun, für einen Preis von 36 Euro (hier bei Amazon, aktuell mit Coupon minus 5 Prozent), darf man sich freilich kein Klangwunder erwarten. Für das Podcast-hören beim Laufen oder Radeln reicht es aber allemal. Der Akku hält gefühlt ewig, von den angegebenen 100 Stunden ist er definitiv nicht weit weg. Geladen werden sie per USB-C. Auf aktive Geräuschunterdrückung muss man zwar verzichten - da diese sich mit Wind aber in der Regel ohnehin nicht gut verträgt, möchte ich sie bei Outdoor-Sport-Kopfhörern gar nicht haben.

Besonders praktisch finde ich auch, wie man sie ein- und ausschaltet. Die beiden Ohrstöpsel sind nämlich magnetisch. Klippt man sie auf diese Art und Weise zusammen, sind sie aus, trennt man sie voneinander, sind sie an. Mittlerweile habe ich bereits 2 Exemplare der N1 in Betrieb.