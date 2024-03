Warum in Wien Hunderten Axolotl die Arme abgeschnitten werden

1.500 erwachsene und einige Tausend Axolotl-Jungtiere bewohnen die Aquarien des Vienna Biocenters. Mit ihnen – oder besser gesagt an ihnen – wird geforscht.

Obwohl Axolotl in der Natur nur in 2 Seen in Mexiko beheimatet sind, sind sie weltweit bekannt. Das liegt wohl am niedlichen Aussehen der Schwanzlurche, die quasi im Kaulquappenstadium stecken geblieben sind und sich nie in ausgewachsene Lurche entwickeln.