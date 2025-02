Neuartiges Kühlsystem für Server spart Strom und nutzt Abwärme

Rechenzentren haben einen enorm hohen Energieverbrauch. In Österreich waren es im Jahr 2019/2020 1,2 Terawattstunden, das ist fast so viel wie die Computer aller Haushalte zusammen. 20 bis 25 Prozent der Energie fallen für die Kühlung der Server an. Der Boom rund um Künstliche Intelligenz verstärkt diesen Trend noch. Server für Anwendungen wie ChatGPT sind besonders energiehungrig.

Der steirische Hersteller Diggers hat ein neuartiges Kühlungssystem entwickelt, um diesem Problem zu begegnen. In Zusammenarbeit mit der A1-Tochter Exoscale, wurde es in einem Pilotprojekt jetzt erstmals in einem A1-Rechenzentrum in Betrieb genommen. Die Serverboxen von Diggers machen Rechenzentren auf 2 Arten umweltfreundlicher: weniger Stromverbrauch und zusätzliche Nutzung der Abwärme.

Stromsparend

Die Server werden direkt mit Wasser gekühlt. Das braucht weniger Strom als eine Kühlung mit Luft. Etwa 20 Liter destilliertes Wasser sind für den geschlossenen Kühlkreislauf in einer Serverbox nötig. Das Wasser läuft kalt durch den von Diggers entwickelten Chip-Kühler aus Aluminium und kommt auf der anderen Seite mit maximal 50 Grad Celsius wieder heraus. Ein Wärmetauscher „entnimmt“ die Abwärme, die dann zur Warmwasseraufbereitung oder im Nahwärmenetz genutzt werden kann. Damit das Wasser nicht zur Gefahr für die teure Elektronik wird, steht der Kühlkreislauf unter Unterdruck. Bei einem Leck wird Luft hineingesaugt, anstatt dass das Wasser austritt.

Luftgekühlte Server stehen üblicherweise auf einem Doppelboden, unter dem die Kühlungsinfrastruktur verläuft. Bei den Serverboxen von Diggers ist das nicht nötig, die notwendige Raumhöhe ist damit um knapp einen Meter niedriger. Bestehende Rechenzentren könnten damit flächenmäßig noch besser ausgenutzt werden, fügt Martin Resel von A1 hinzu, der das Großkundengeschäft leitet. Diggers-CEO Martin Schechtner betont, dass die Serverboxen sogar staub- und wasserdicht seien, und damit quasi überall aufgestellt werden können.