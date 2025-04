F/A-XX: Navy verrät Detail zum neuen Kampfjet für Flugzeugträger

Die F/A-XX könnte der letzte bemannte Kampfjet der US Navy sein. Sie soll die Brücke in die Zukunft der Drohnen schlagen.

Aber das ist nur eine Übergangslösung - wenn es nach der US Navy geht. Der kommende Kampfjet F/A-XX könnte der letzte sein, der von Piloten geflogen wird, sagte der Navy-Admiral Michael Donnelly auf der "Sea Air Space"-Konferenz .

Es ist geplant, dass Kampfjets in Zukunft von unbemannten Kampfdrohnen begleitet werden. Auch wenn die Piloten dabei von KI unterstützt werden, muss das Zusammenspiel mit den Drohnen koordiniert werden. Die Aufgaben der Piloten, die dabei zu "Quarterbacks" werden sollen, werden dadurch noch komplexer werden.

Hybride Luftgeschwader

"Die F/A-XX könnte unser letztes bemanntes Kampfflugzeug sein, das wir bei der Navy betreiben", wird Donnelly zitiert. Die F/A-XX soll demnach die Brücke hin zu hybriden Luftgeschwadern schlagen - also die Kombination aus bemannten und unbemannten Plattformen.

Als Zeithorizont für die komplette Umstellung auf hybride Geschwader nennt Donnelly die 2040er-Jahre. Man werde mehr "man-on-the-loop" als "man-in-the-loop" sein, so der Admiral.

On-the-loop vs. In-the-loop

Zur Erklärung ein Beispiel, was Donnelly damit meint: Bei "man-in-the-loop" lokalisiert beispielsweise eine Drohne ein potenzielles Angriffsziel. Ein Mensch muss den Befehl geben, damit die Drohne den Angriff startet und Waffen betätigt werden. Befindet sich die Drohne in einem Gebiet, in dem die Funkverbindung mittels Jamming blockiert wird, würde sie das gefundene Ziel nicht angreifen, weil kein Mensch den Befehl zum Waffeneinsatz gibt.

Bei "man-on-the-loop" erkennt und bekämpft ein autonomes System die Ziele vollautomatisch - etwa anfliegende Raketen. Der Mensch wird vom Entscheider zu einem Beobachter, kann aber im Bedarf eingreifen und den geplanten Angriff abbrechen oder neue Ziele zuweisen. Im Jamming-Gebiet würde die Drohne die Mission ausführen, die ihr vorher gegeben wurde.

Die radikalste Variante ist "man-out-of-the-loop". Dabei würde ein autonomes Waffensystem die Ziele komplett ohne menschliches Zutun bewerten und angreifen - basierend auf Sensoren, Computermodellen und Algorithmen. Egal, ob im Zielgebiet Jamming ist oder nicht, würde die Drohne selbstständig entscheiden, wie das Missionsziel zu erfüllen ist, bzw. ob es wichtigere Ziele gibt und nach eigenem Ermessen angreifen.