Warum der US-Superflieger F-47 kein Exportschlager sein wird

Ein Podcast früherer Regierungsbeamter gibt Einblick in die Entwicklung des neuen Kampfflugzeugs.

Vor etwa einer Woche wurde in den USA Boeings Stealth-Fighter F-47 angekündigt. Es werde das “beste, tödlichste Flugzeug sein, das jemals gebaut wurde“, sagte US-Präsident Donald Trump bei der Enthüllung. Schon der Name dürfte primär als eine Hommage an ihn selbst ausgewählt worden sein, ist er doch der 47. Präsident der USA.

➤ Mehr lesen: Warum der neue US-Superflieger F-47 europäische Kampfjets kopiert

Die F-47 ist aus dem NGAD-Projekt der US Air Force hervorgegangen, dessen Ziel es war, einen Nachfolger für die F-22 zu finden. Der ehemalige Luftwaffensekretär Frank Kendall und der ehemalige Sekretär für Beschaffung, Technologie und Logistik, Andrew Hunter, haben in einem Podcast nun über die Entwicklungsprozesse und die strategischen Überlegungen hinter der F-47 gesprochen. Davon berichtet The War Zone.