Neuer Stealth-Fighter J-36 im Tiefflug über Chinas Straßen unterwegs

Das Video liefert den bisher besten Blick auf den Nurflügler, der nur weniger Meter über einer Straße unterwegs war. Offizielle Angaben zur J-36 gibt es bislang keine - selbst der Name J-36 ist vorerst nur Spekulation. Daher ist besonders spannend, welche Details aus dem Video hervorgehen.

Wenn China die Entwicklung seines neuen Stealth-Fighters gänzlich geheim halten will, dann sollten sie sich einen neuen Flugplatz für die Testflüge suchen. Das Tarnkappenflugzeug J-36 wurde nämlich ein weiteres Mal gefilmt – diesmal im Landeanflug .

Aufgenommen wurde das Video in der Provinz Sichuan im Südwesten des Landes - dort wo die Chengdu Aircraft Corporation (CAC) ihren Hauptsitz und ihren eigenen Flugplatz hat. Das ist auch jenes Unternehmen, das den mysteriösen Jet entwickelt und produziert.

Der Clip bestätigt ein weiteres Mal, dass die J-36 ein Doppelfahrwerk hat - sowohl vorne, als auch hinten. Das deutet auf ein hohes Gewicht des Flugzeugs hin. Zu sehen sind auch die geteilten Doppelruder an den Spitzen der Tragflächen, die wohl als stabilisierende Bremsklappen wirken.

Es ist auch denkbar, dass die Maschine tatsächlich nur einer Person gesteuert wird, die durch KI unterstützt wird. Die könnte das Steuer übernehmen, während sich der Pilot auf die Waffensteuerung kontrolliert, oder Befehle an Begleitdrohnen gibt.

Laut den neuesten Aufnahmen kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tandem-Cockpit , bei dem die Piloten hintereinander sitzen, ausgeschlossen werden. Möglicherweise handelt es sich aber um ein zweisitziges Cockpit , in dem die Piloten nebeneinander sitzen .

Triebwerke

Außerdem dürfte der Stealth-Fighter tatsächlich 3 Triebwerke haben, was bei modernen Kampfflugzeugen eine Einzigartigkeit darstellten würde. Entsprechend ungewöhnlich ist auch, dass es einen zusätzlichen Lufteinlass für ein Triebwerk an der oberen Seite gibt, wie im Video zu sehen ist. Die Lufteinlässe für die 2 anderen Triebwerke befinden sich weiter vorne an der Unterseite.