Video: Kampfjet erstmals im Flug von unbemannter Drohne betankt

Erstmals in der Geschichte der Luftfahrt wurde ein bemanntes Flugzeug mithilfe eines unbemannten Fluggeräts in der Luft aufgetankt. In dem Video, das die U.S. Navy veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie sich eine F/A-18E Super Hornet der Drohne nähert.

Nachdem der Kontakt mit dem Tankschlauch hergestellt wurde, gibt die Drohne den Treibstoff an den Kampfjet ab. Die Tanktests sind in verschiedenen Höhen und bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchgeführt worden. Bei der Drohne handelt es sich um eine MQ-25 Stingray, die von Boeing hergestellt wird.