Was der US-Regierungsbericht über UFOs und Aliens sagt

Worum es sich tatsächlich handelt, können sich die Regierungsvertreter*innen aber auch nicht erklären. Was sie jedoch definitiv ausschließen können, ist eine geheime, überlegene US-Militärstechnologie. Es besteht hingegen die Befürchtung, dass es sich bei den Flugobjekten um russische oder chinesische Rüstungstechnologie handeln könnte.

Der Regierungsbericht zu den unidentifizierten Luftraum-Phänomenen (UAP) , die von Piloten der US-Navy in den vergangenen 10 Jahren gesichtet oder gefilmt wurden, beinhaltet keinerlei Beweise, dass es sich dabei um außerirdische Raumschiffe handelt, berichtet die New York Times .

Außergewöhnlich hohe Geschwindigkeit und Wendigkeit

Das Pentagon veröffentlichte im vergangenen Jahr Videos von drei unidentifizierten Flugobjekten. Dadurch wurden Gerüchte laut, die Geheimdienste der USA hätten Informationen über intelligentes außerirdisches Leben. Erst unlängst berichteten zudem Piloten der US-Navy in der TV-Sendung "60 Minutes" über von ihnen gesichtete Flugobjekte, die sich mit extrem hoher Geschwindigkeit und Wendigkeit fortbewegt haben sollen.

Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama brachte die Gerüchteküche über UFOs und Aliens Mitte Mai weiter zum Brodeln: "Über Aliens gibt es einige Dinge, die ich hier nicht sagen kann", sagte er scherzhaft in der "Late Show" von James Corden. "Was wahr ist - und ich meine das ernst - ist, dass es Bilder und Aufnahmen von Objekten im Himmel gibt, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind, und bei denen wir nicht erklären können, wie sie sich bewegen."