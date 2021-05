Wie das Pentagon mit UFO-Sichtungen umgeht

19.05.2021

Im US-Verteidigungsministerum hat ein Umdenken eingesetzt. Demnächst soll ein Bericht zu unidentifizierten Flubojekten präsentiert werden.

Das Pentagon hat unlängst die Authentizität von Videomaterial bestätigt, das dreieckige, unidentifizierte Flugobjekte zeigt. In Kürze will das US-Verteidigungsministerium dem US-Kongress einen Bericht vorlegen, indem weitere derartige Phänomene dokumentiert werden.



Bisher habe das Pentagon die Existenz von UFOs und UFO-ähnlichen Flugobjekten lange Zeit nicht ernst genommen, heißt es in einem Bericht von CNN. Im US-Verteidigungsministerium soll auch untersucht werden, wie das Pentagon mit derartigen Sichtungen in der Vergangenheit umgegangen ist. Langsam scheine im Pentagon ein Umdenken einzusetzen.

Dreieckige Flugobjekte Erst vor kurzem hatte die US Navy eine Serie von Bildern und Videos veröffentlicht, die unidentifizierte Flugobjekte zeigen. Eines der Videos gibt es etwa auch auf YouTube. Man spricht bei den Objekten allerdings nicht von UFOs, sondern von „unidentifizierten Luft-Phänomen“ (UAPs) und „anormalen Luftfahrzeugen“ (AAVs). Diese Bilder stammten aus dem Jahr 2019 und zeigten Objekte, die an der Küste von San Diego aufgenommen worden waren. Zu sehen ist ein dreieckiges Flugobjekt, das rund 210 Meter über einem Schiff in der Luft war.



Das Objekt sah definitiv ganz anders aus, als jedes Fluggefährt, das die USA oder andere Länder dieser Welt in Betrieb hatten. Es dürfte sich laut Angaben von Zeugen auch ganz anders bewegt haben. Luis Elizondo, ein berühmter UFO-Forscher, ist überzeugt, dass Menschen nicht die einzige Lebensform im Universum sind. „Es gibt eindeutige Beweise, dass wir nicht alleine sind“, sagte Elizondo bereits im Jahr 2017 zu CNN.