Zahl der UFO-Sichtungen 2020 stark gestiegen

In New York wurden während der Pandemie doppelt so viele Sichtungen von unbekannten Flugobjekten gemeldet wie im Jahr davor.

Nach jüngsten Daten des National U.F.O. Reporting Center ist die Anzahl der UFO-Sichtungen in den USA im vergangenen Jahr stark nach oben gegangen. In New York habe sie sich sogar auf 300 verdoppelt, berichtet die New York Times.

7.200 Sichtungen

Insgesamt wurden der Organisation während des Pandemiejahrs 7.200 Sichtungen unbekannter Flugobjekte in den USA gemeldet, das sind 16 Prozent mehr als 2019. Eine Tendenz zu steigenden UFO-Sichtungen zeichnete sich bereits im Sommer ab.

Während der Pandemie und der zahlreichen Lockdowns hätten die Leute wohl mehr Zeit gehabt, um in den Himmel zu schauen, heißt es. Zu den zunehmenden Sichtungen beigetragen haben, dürften aber auch Weltraumunternehmen wie SpaceX und OneWeb, die 2020 zahlreiche Satelliten ins All schossen.