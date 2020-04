Pentagon veröffentlicht "UFO-Videos" von Navy-Piloten

Freedom of Information Act

Dass die Videos bereits vor der offiziellen Veröffentlichung kursieren, liegt an dem US-Freedom-of-Information-Act. Das US-Informationsfreiheitsgesetz gibt US-Bürgern das Recht, Zugang zu Dokumenten von staatlichen Behörden zu verlangen. Die Behörden sind dazu verpflichtet, „zumutbare Anstrengungen“ zu unternehmen, um die nachgefragten Dokumente auch zu finden.

Die Behörden gaben die Clips aufgrund einer entsprechenden Anfrage an die Organisation „To The Stars Academy of Arts and Sciences“, wie auch die futurezone berichtete. Von dort aus wurden sie anschließend weiterverbreitet, das Pentagon spricht von "nicht autorisierten Veröffentlichungen".

Die Gruppierung „To The Stars Academy of Arts and Sciences“ wurde von Tom DeLonge, dem ehemaligen Gitarristen und Sänger der Punk-Band Blink182, ins Leben gerufen.