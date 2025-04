MOB filmt Beinahe-Unfälle, um Städte sicherer zu machen

Mobilität erfordert manchmal Mut – vor allem dann, wenn sich Rad- und Autofahrende den knappen Raum teilen, Fußgänger an Hauswände gedrängt werden und E-Scooter aus dem Nichts auftauchen.

Solche Situationen führen nicht nur zu Konflikten, sondern auch zu dem Gefühl, dass man im Auto sicherer unterwegs ist. Genau das ist in Bezug auf den Klimawandel aber ein Problem. Denn der Straßenverkehr ist für einen großen Teil der Emissionen, wie CO2, verantwortlich.

Im Jahr 2022 entfielen 73,2 Prozent der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen in der EU auf den Straßenverkehr. Trotz Bemühungen, wie dem verstärkten Einsatz von Elektroautos, sind die Emissionen seit 2005 nicht wesentlich gesunken.

Mit Daten zu grüneren Städten

„Emissionen lassen sich reduzieren, indem der Autoverkehr verringert und stattdessen mehr mit dem Fahrrad gefahren oder zu Fuß gegangen wird”, sagt Isabela Erdelean. Sie ist Mobilitätsexpertin am Austrian Institute of Technology (AIT). Beim internationalen Projekt AMIGOS (Active Mobility Innovations for Green and Safe Solutions) ist sie für die Leitung des AIT-Beitrags verantwortlich. Insgesamt sind 28 Partner daran beteiligt.

Das im Jahr 2023 gestartete Projekt hat zum Ziel, Städte nicht nur sicherer, sondern auch grüner zu machen. Dafür wird der Verkehr in 5 Städten, sogenannten Living Labs, mithilfe von Technik genau beobachtet. Zu den Städten gehören Gabrovo in Bulgarien, Hamburg in Deutschland, Istanbul in der Türkei, Lappeenranta in Finnland und Las Rozas in Spanien.

Die Mobility Observation Box

Das AIT hat für das Projekt die sogenannte Mobility Observation Box (Mobilitätsobservationsbox - MOB) entwickelt. Das ist ein unscheinbarer, circa 3 kg schwerer, akkubetriebener grauer Kasten, der zur Messung von Verkehrszuständen und -konflikten konzipiert wurde.