Navy bestätigt: Videos zeigen "unbekannte Phänomene"

In einer offiziellen Erklärung hat die US-Navy erstmals offiziell erklärt, dass drei Videos, die von der Organisation To The Stars Academy of Arts and Sciences veröffentlicht wurden, tatsächlich Aufnahmen von „unbekannten Phänomenen“ sind.

Joseph Gradisher, ein Sprecher der Navy, erklärte gegenüber Motherboard: „Die Marine betrachtet die in diesen 3 Videos enthaltenen/dargestellten Phänomene als nicht identifiziert.“ Zuvor hat die Marine den Inhalt der Videos nie kommentiert.

Blink-Gitarrist

Die Gruppierung wurde von Tom DeLonge, dem ehemaligen Gitarristen und Sänger der Punk-Band Blink182, ins Leben gerufen. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren drei verschiedene Videos unter anderem im Zuge des US-Freedom-of-Information-Acts von der Regierung angefordert und veröffentlicht.

Die Videos

Die drei Videos, die als "FLIR1", "Gimbal" und "GoFast" bezeichnet werden, sind allsamt schon älter.

Navy-Piloten haben etwa bei „FLIR1“ 2004 vor der Küste von San Diego ein Video eines länglichen schwimmenden Objekts mit der Kamera ihrer F-18 aufgenommen.