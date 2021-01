Alle UFO-Dokumente der CIA zum Download verfügbar

2.780 Seiten zu UFO-Sichtungen seit den 1950er-Jahren sind auf der Website The Black Vault einsehbar.

Alle Dokumente, die der US-Geheimdienst CIA in Zusammenhang mit UFOs stellt, sind nun auf der Website The Black Vault frei zum Download verfügbar. Hunderte ehemals streng geheime Aufzeichnungen, die in einem Zeitrahmen von über 50 Jahren festgehalten wurden, sind darin enthalten.

Laut dem Gründer der Website John Greenewald Jr. kämpfe das The Black Vault seit 1996 für die Veröffentlichung des UFO-Archivs. Seit den 80er-Jahren wurden immer wieder stückweise Daten aufgrund eines Gerichtsverfahrens in Zusammenhang mit der Informationsfreiheit öffentlich gemacht.