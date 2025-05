Revolutionäre Klimaanlage kommt ohne gasförmiges Kältemittel aus

Die weltweite Anzahl an Klimaanlage nimmt mit der Klimaerwärmung zu, was zu einer negativen Spirale führen kann. Es nimmt nämlich nicht nur der damit zusammenhängende Energieverbrauch zu. Auch die weitverbreiteten Kältemittel in den Klimaanlagen sind zum Teil extrem klimaschädlich.

Aktuell werden meistens gasförmige Kältemittel eingesetzt. Kommt es zu einem Leck und die Gase gelangen in die Atmosphäre, können sie dort einen Effekt entfalten, der teilweise um ein Vielfaches schädlicher ist als CO2. Dieses Problem könnte ein festes Kältemittel entschärfen.

Hydraulisches System erzeugt Kälte

Daran arbeitet unter anderem das Start-up Barocal aus dem britischen Cambridge. Es hat ein Kältemittel entwickelt, das weich und wachsartig ist, sich leicht herstellen lässt und dessen Grundstoffe eine gute Verfügbarkeit aufweisen. Die zentrale Eigenschaft dieses Feststoffes: Er kann Kälte erzeugen, ohne dass eine chemische Reaktion notwendig ist.