Warum Klimaanlagen den Klimaschutz bedrohen

Derzeit fließen 10 Prozent des gesamten Stroms auf der Welt in Klimaanlagen. In den kommenden Jahrzehnten erwartet die IEA steigende Verkäufe. Vor allem in den bevölkerungsreichen Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien, Mexiko oder Indonesien werden enorme Anstiege erwartet. "Der wachsende Strombedarf für die Klimatisierung ist einer der bedenklichsten blinden Flecken in der heutigen Energiedebatte", meint IEA-Direktor Fatih Birol .

In Österreich hatten 2004 rund 40.000 Haushalte ein Klimagerät. 2018 waren es laut dem Umweltbundesamt bereits 180.000 Privathaushalte. Auch im Gewerbe steigt die Verbreitung stark. Weltweit sind rund 2 Milliarden Klimaanlagen im Einsatz, berichtet die Internationale Energieagentur (IEA) . Seit 1990 hat sich der Strombedarf für Klimatisierung mehr als verdreifacht . Damit einher gingen mehr als doppelt so hohe Treibhausgasemissionen .

Belastung für das Stromnetz

An heißen Tagen ist der Anstieg des Strombedarfs für Klimaanlagen bereits merkbar. In einem Bericht des heimischen Übertragungsnetzbetreibers Austrian Power Grid aus dem Juni 2021 wird ein Anstieg um 4 Prozent gegenüber einem durchschnittlichen Vergleichsniveau aus den Jahren zuvor verzeichnet. In Österreich stellt das kein Problem dar, weil der Anteil erneuerbarer Energiequellen hoch ist und die Stromproduktion durch Photovoltaikanlagen ansteigt.

In Ländern mit weniger gut ausgebauten Stromnetzen und einem höheren Anteil fossiler Kraftwerke kann die steigende Verbreitung von Klimaanlagen zum Problem werden. An heißen Tagen sorgen sie für Lastspitzen, die Netze an ihre Grenzen bringt. In Indien und Indonesien wird etwa erwartet, dass 2050 zeitweise über 40 Prozent der gesamten Stromproduktion für die Klimatisierung aufgewendet werden müssen.