Rekord-Weiß soll Klimaanlagen ersetzen

"Bariumsulfat ist gut bei diffuser Reflexion ", erklärt der Experimentalphysiker Gernot Pottlacher von der TU Graz . "Deswegen wird es etwa in Geräten für die Messung der Lichtstärke von Lampen eingesetzt." Wie Xiulin und sein Team herausfanden, kann die lichtstreuende Wirkung von Bariumsulfat gesteigert werden, wenn verschieden große Partikel in relativ hoher Dichte eingesetzt werden. So sei es möglich, sämtliche Wellenlängenbereiche des Sonnenlichts gleichermaßen zu reflektieren. Zu stark darf die Konzentration der Substanz aber auch nicht sein, sonst bröckelt die Farbe von Oberflächen ab.

Idealer Einsatzort: Indien

Interesse an der Entwicklung gibt es bereits in aller Welt. Besonders viele Anfragen habe Xiulin aus dem Mittleren Osten, Südamerika und den südlichen US-Bundesstaaten erhalten. Ein idealer Einsatzort wäre laut dem Forscher Indien, wo besonders viele Menschen von großer Hitze betroffen sind, während nur die wenigsten eine Klimaanlage besitzen. Dort wo Klimaanlagen vorhanden sind, sollen diese durch weiß bestrichene Häuser möglichst wenig verwendet werden.

Dass man in weiß gestrichenen Häusern trotz hoher Außentemperaturen gut leben kann, sei laut Pottlacher eine alte Weisheit: "Schauen Sie sich die weißen Häuser in Griechenland an." Das Konzept findet auch in der Gegenwart Anwendung. In New York sind Flachdächer von Häusern etwa vermehrt in Weiß gehalten.

Unangenehm bis gefährlich

Eine noch höhere Reflexion als mit weißer Farbe erhielte man nur mit Spiegeln, meint Pottlacher. Diese erzeugen jedoch keine diffuse Reflexion, sondern eine gerichtete, was unangenehm und gefährlich sein kann.

Doch auch die diffuse Reflexion von Licht durch weiße Farbe könne unerwünschte Nebenwirkungen haben. Laut Klimaforscher*innen sei es etwa möglich, dass es durch die großflächige Erhöhung des Rückstrahlvermögens auf der Erde in bestimmten Gebieten weniger regnet. Auch in kleinerem Maßstab kann sich eine hellere Umgebung negativ auswirken. Bei Menschen führt ein stark reflektierender Boden etwa zu thermischem Stress.