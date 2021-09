Guinness Weltrekord für weißestes Weiß aller Zeiten

Die Forscher*innen der US-amerikanischen Purdue University in Indiana sind keine Unbekannten, wenn es darum geht, das weißeste Weiß der Welt zu kreieren. Nun haben sie ihren neuesten Entwicklungsschritt präsentiert: Ein Weiß, das 98,1 Prozent der einfallenden Sonnenstrahlung reflektiert. Dafür gibt es eine Auszeichnung in der Ausgabe 2022 der Guinness Weltrekorde.

Gestreutes Licht

Zwei Faktoren sind ausschlaggebend für die besonders hohe Reflexion: Die Farbe enthält eine sehr hohe Konzentration der chemischen Komponente Bariumsulfat. Diese wird u.a. auch in Fotopapier und Kosmetikprodukten verwendet. Außerdem sind die Bariumsulfatpartikel in vielen verschiedenen Größen in der Farbe vorhanden. Eine größere Bandbreite an Partikelgrößen führt zu einer besseren Streuung des Lichts.

Die Entwicklung soll nun vermarktet werden. Die Universität hat sich dafür mit einem Privatunternehmen zusammengetan.