So wird das neue Weltuntergangs-Flugzeug der US Navy aussehen

Die Super Hercules ist die aktuell modernste Variante der C-130 Hercules und wird seit 1996 gebaut. Die Variante C-130J-30 ist eine gestreckte Version davon, die 4,6 Meter länger ist. Laut Lockheed Martin passen so 2 Paletten mehr Ausrüstung in den Frachtraum.

Die E-130J wird die E-6B Mercury ersetzen, die die US Navy derzeit im Einsatz hat. Sie ist schon ziemlich in die Jahre gekommen.

Kommunikation mit untergetauchten U-Booten

Die E-6B Mercury dient der US Navy als Kommandoflugzeug für den Fall, dass ein weltweiter Atomkrieg ausbrechen sollte. Deshalb werden solche Flugzeuge auch "Doomsday Plane" genannt - Weltuntergangs-Flugzeug. In einer solchen Situation sollen diese Flugzeuge mit den U-Booten der US Navy kommunizieren, die mit Atomraketen bestückt sind.

Diese Einsätze werden TACAMA-Missionen genannt, was für "Take Charge And Move Out" steht. Dabei werden Daten vom Flugzeug an tauchende Atom-U-Boote übertragen. So soll die kritische Kommunikation zwischen der Landesführung und den atomaren Streitkräften auch während bzw. nach einem Nuklearschlag aufrechterhalten werden.

