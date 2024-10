US Navy: Futuristischer Stealth-Fighter F/A-XX wird bald gebaut

Es sieht nun also doch so aus, dass F/A-XX nun wie geplant die F/A-18 und EA-18G ablösen soll. Später könnte auch der Stealth-Fighter F-35C ersetzt werden.

Dass die Navy jetzt so zuversichtlich ist, ist fast überraschend. Im Juli wurde nämlich bekannt, dass der US-Senat 90 Prozent weniger Geld für die Entwicklung der F/A-XX zur Verfügung stellen will als die Navy gefordert hat.

Die Navy hingegen hält an ihrem Kampfjet der Zukunft mit der Bezeichnung F/A-XX fest, wie nun bestätigt wurde. Die Seestreitkräfte erwarten, dass ein entsprechender Auftrag an den Hersteller demnächst vergeben wird und rechnen mit einer Indienststellung in den 2030er-Jahren .

Die Weichen für die Zusammenarbeit wurden jedenfalls schon Jahre zuvor gestellt. Die Navy ist bereits an NGAP der Air Force beteiligt. Dabei handelt es sich um ein adaptives Triebwerk, das für NGAD, höchstwahrscheinlich die F/A-XX und möglicherweise auch neue Marschflugkörper genutzt werden könnte.

Rennen der Hersteller

Anfang 2023 wurde bekannt, dass F/A-XX mindestens 9 Milliarden Dollar verschlucken würde. Um den Auftrag rittern mehrere Unternehmen. Entschieden wird zwischen Boeing, Lockheed Martin und Northrop Grumman.

➤ Mehr lesen: Neuer Stealth-Kampfjet der Navy kostet mindestens 9 Milliarden Dollar

Laut Franchetti befinde sich die Navy aktuell im Entscheidungsprozess. Man werde "bald" entschieden haben, welcher Hersteller den Auftrag für die F/A-XX bekommt. Danach beginnt die Bau- und Testphase.

Rüstungsexperten halten es für ambitioniert, dass der neue High-Tech-Jet schon in den 2030er-Jahren in Dienst gestellt werden soll, so wie die US Navy sich das wünscht. Das Programm für die F-35 startete etwa schon im Jahr 1993 unter dem Begriff Joint Strike Fighter (JSF). Die Lockheed Martin X-35 entschied 2001 die Ausschreibung für sich. Die erste F-35 wurde 2015 in Dienst gestellt.