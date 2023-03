Die US Air Force sucht mit dem NGAD-Programm einen Nachfolger für die F-22 und F-35. Auch die Navy will einen Stealth-Flieger der 6. Generation haben.

Dieser soll für Starts und Landungen auf Flugzeugträgern geeignet sein und die F/A-18 Super Hornet ablösen. Das Projekt läuft unter dem Namen F/A-XX. Wie jetzt bekannt wurde, benötigt die Navy für die Entwicklung des neuen Jets 9 Milliarden US-Dollar – vorerst.

Das geht aus Plänen der US Navy hervor, berichtet The Drive. In einem aktuellen Budgetvorschlag ist vorgesehen, dass in den Fiskaljahren 2024 bis 2028 insgesamt 9,104 Milliarden US-Dollar für das Projekt F/A-XX ausgegeben werden. Das erscheint auf den ersten Blick ziemlich viel. Denn um 90 voll einsatzfähige F-35C anzuschaffen, will die Navy im selben Zeitraum „nur“ 11,849 Milliarden US-Dollar ausgeben.