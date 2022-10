So könnte der nächste Stealth-Kampfjet der USA aussehen

Eigentlich wurden die Fotos veröffentlicht, um das neue Tanker-Konzept LMXT zu promoten. Interessant an diesen Fotos ist aber eben nicht nur der Tanker, sondern das betankte Flugzeug, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um das NGAD-Projekt handelt.

Die Bilder zeigen einen rautenförmigen Jet, der als Nurflügler konzipiert ist, ähnlich wie der legendäre B2-Bomber. Die Triebwerke sind auf der Rückseite erkennbar. Die dazugehörigen Lufteinlässe sieht man nicht, sie könnten auf der Unterseite des Jets liegen. Es wäre auch möglich, dass Lockheed die Öffnungen in den Renderings bewusst weglässt, wie The Drive spekuliert. So zählt das Design der Einlässe zu den größten Herausforderungen bei Jets, die von gängigen Luftraum-Erfassungssystemen nicht entdeckt werden sollen.

Auf der Oberseite sind 2 Ausbuchtungen zu erkennen, unter denen das Innenleben der Triebwerke liegen dürfte.