Größte Deepfake-Porno-Webseite sperrt zu

Wer hinter "Mr. Deepfakes" steckt, in unbekannt. Laut dem Spiegel soll es sich bei einem der Hintermänner aber um einen 36-jährigen Kanadier handeln, der in Toronto in einem Krankenhaus arbeitet. Die Internetseite, die 2018 ins Leben gerufen worden, mauserte sich in den vergangenen Jahren zum bekanntesten Portal, wenn es um KI-generierte Sexvideos geht. Ende 2024 waren dort 55.000 Fakevideos zu finden, die Seite wurde monatlich mehr als 6 Millionen Mal aufgerufen und hatte knapp 1 Million User-Accounts gesammelt.