Magische Avatare und Kunst-Porträts von einer künstlichen Intelligenz? Lasst die Finger davon.

Dieses Titelbild wurde nicht von mir bearbeitet. Den Kopf hat die KI am Bild selbst abgeschnitten.

Auf Instagram werden gerade sehr viele „magische Bilder“ geteilt, die Menschen als Feen, Kämpfer*innen, in malerischen Landschaften oder als Pop Art darstellen. Der Grund dafür ist eine Foto-App, die mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeitet. Um Lensa AI von Prisma Labs baut sich gerade ein regelrechter Hype auf. Die App ist sowohl im Play Store als auch im App Store eine der am häufigsten nachgefragtesten Apps. Offenbar sind generierte Kunst-Porträts, die einem ähnlich schauen, ein großes Ding. Lensa AIs Avatare ausprobiert Dieser Trend hat mich selbst neugierig gemacht. Ich wollte die App ausprobieren und habe deshalb 9,99 Euro dafür gezahlt, 100 „magische Avatare“ von mir zu bekommen. Das Ergebnis: Ich habe 100 Kunst-Porträt-Bilder einer KI von mir, von denen rund 90 lediglich als Wichsvorlage für heiße Männerträume taugen. Bei 2 Bildern, die die KI erzeugt hatte, war sogar mein Kopf abgeschnitten und der Fokus rein auf meine Brüste gelegt. Bei einem anderen Bild fährt mein künstlich generiertes Abbild sich in einem kurzen Sommerkleidchen lasziv zwischen die Beine. Bei einem weiteren Bild ist das sexy lila Kleid so verrutscht, dass die Brüste fast bis zum Nippel freigelegt sind. Offenbar bin ich nicht die Einzige, die derartige Bilder ausgespuckt bekam.

Das sind einige der Bilder, die die KI von mir ausgespuckt hat

Vorlagen waren nicht lasziv Männer, denen ich die Bilder zeigte, fanden sie sexy. „Ich weiß nicht, was du hast. Die sind doch geil.“ Ja, sind sie. Und genau das ist das Problem. Ich hatte Lensa AI nämlich nicht mit derartigen Grundlagen gefüttert. Stattdessen hatte ich mehrere Bilder von mir mit schwarzem Hoodie und schwarzem T-Shirt hochgeladen, andere zeigten mich beim Wandern oder Spazierengehen. Ein Bild war dabei, da stand ich am See in einem Trägerkleid, das mir allerdings bis zu den Knöcheln ging. Deswegen hat Lensa AI auch tatsächlich die Proportionen meines Körpers gut getroffen. Aber ich gab der KI keinen Grund, mich auf diese Art und Weise darzustellen. In 2 Bildern hatte ich mein Buch in der Hand, um der KI zu zeigen, was meine Interessen sind. Das wurde tunlichst ignoriert.

An die KI geschickte Fotos

Das ist eines der Fotos, die ich bei Lensa AI hochgeladen habe

Feedback seitens des App-Herstellers In der App gibt es eine Funktion „Ich bin mit den Bildern nicht zufrieden“. Diese betätigte ich und schrieb an Lensa AI eine Mail, in der ich erklärte, dass ich von dem männlichen Blickwinkel meiner Person und der Darstellung meiner Brüste mit abgeschnittenem Kopf unzufrieden sei. Zurück kam nicht einmal eine Minute später eine automatisierte Antwort: „Danke, dass Sie uns kontaktieren. Es tut uns leid, dass sie die Ergebnisse nicht mögen. Die finalen Fotos mögen Artefakte enthalten. Wir können die Arbeit der KI nicht voll kontrollieren und wir haben Sie auch davor gewarnt. (…) Wir können leider den Kauf nicht rückgängig machen.“ Die erwähnten Artefakte waren in den Bildern auch zu sehen (in etwa 2 von 100), die haben allerdings nicht weiter gestört. Ich habe die App von meinem Smartphone nach dem Feedback gelöscht.

Die Lensa AI App ist nur als Abo erhältlich. Es gibt allerdings eine "Free Trial"-Phase. Wer magische Avatare will, muss dafür aber extra zahlen.