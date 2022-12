Über KI soll man sich in der EU künftig beschweren können

"Es ist die erste rechtliche Regelung von KI, die weltweit verhandelt wird", sagt Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky über den "AI Act". Seit 2021 arbeiten die Institutionen der EU an diesem rechtlichen Rahmen, mit dem die Anwendung von künstlicher Intelligenz genau reguliert werden soll. Am kommenden Dienstag will der europäische Rat verraten, welche allgemeine Ausrichtung die KI-Verordnung haben soll.

EU sucht Vorreiterrolle

Die EU erwartet sich vom AI Act einen großen Wurf, denn: Europa will - wie schon bei der Datenschutzgrundverordnung - einen globalen Standard schaffen. Bisherige Entwürfe des AI Act wurden kritisiert, u.a. weil sie Bürger*innen zu wenig Handhabe gegen Unternehmen, die mit KI arbeiten, bot und diverse Ausnahmen vorsah. Die aktuelle Fassung enthält hier Verbesserungen.

Unannehmbar und damit verboten

Grundsätzlich verfolgt der Vorschlag für die Verordnung einen risikobasierten Ansatz. KI-Anwendungen werden in vier Kategorien eingeteilt: Minimales Risiko, geringes Risiko, hohes Risiko und unannehmbares Risiko. Unannehmbar und somit verboten sind etwa die unterschwellige Manipulation durch KI, das Ausnutzen von Schwachstellen spezifischer Personengruppen (etwa Kinder) oder die Echtzeit-Fernidentifikation. Damit ist etwa Massenüberwachung durch Gesichtserkennung gemeint. Bei der Fahndung nach Personen, denen ein Strafmaß von über drei Jahren droht, dürfen Kameras mit Gesichtserkennung aber eingesetzt werden. Gänzlich verboten ist "Social Scoring", wie es etwa in China passiert, also die Klassifizierung einer Person aufgrund von politisch festgelegten Faktoren.