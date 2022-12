Originelle Gedichte

Ob das stimmt, möchte ich testen. Aber zuerst versuche ich es mit ein paar einfachen Fragen, um ein Gefühl für den Chatbot zu bekommen. In der Redaktion sprechen meine Kolleg*innen gerade über das neue PlayStation-5-Game „God of War: Ragnarök“. Ich lasse mich inspirieren und frage ChatGPT nach einem Haiku über einen Hasen, der unbedingt God of War spielen möchte. Seine Antwort: "Rabbit wants to reign / God of War in its grasp / Furry fury reigns".

„Furry fury reigns“ (zu Deutsch etwa "pelzige Wut regiert")? Das hat mich doch sehr zum Lachen gebracht. Ich versuche es ein zweites Mal, diesmal mit einem Gedicht im Stil von Rainer Maria Rilke, einem österreichischen Lyriker. ChatGTP spuckt mir ein dramatisches Gedicht mit 6 Versen aus. Ein kleiner Ausschnitt: „Oh what would it feel like to hold Kratos‘ blades? / To stand in the heat of the battle unafraid? / Your little body can barely hold a controller in your paws / But you imagine yourself as the one who breaks the laws.“

Gut, die Gedichte sind ziemlich lustig. Viel wichtiger aber: Der Bot hat in beiden Gedichten eine Dramaturgie eingebaut. Er hat nicht nur die Eigenschaften eines Häschens erfasst, also dass es klein und zart ist, und dass God of War ein blutrünstiges Spiel ist. Es hat auch das Wort „möchte“ eindeutig in den Versen durchklingen lassen. Der Hase spielt nicht nur God of War, er lechzt danach, zu spielen. Dass ChatGTP diese kleine Nuance identifiziert und mitbedacht hat, überrascht mich.