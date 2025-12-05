Das Tool hat einen Befehl missinterpretiert, zeigte sich danach aber immerhin reumütig.

Ein Entwickler hat berichtet, dass Googles neue KI-Umgebung Antigravity versehentlich den gesamten Inhalt seiner Festplatte gelöscht hat. Der User u/Deep-Hyena492 hat den Vorfall in einem Reddit-Thread sowie einem YouTube-Video dokumentiert. Demnach arbeitete er an einer kleinen App, als es bei einem Routine-Schritt zur Fehlinterpretation des Befehls durch das KI-System kam.

➤ Mehr lesen: Google erstellt falsche Schlagzeilen mit KI

Konkret wollte der Developer im Zuge der Fehlersuche seinen Server neu starten und dafür den Projekt-Cache entfernen lassen, woraufhin er Google Antigravity mit dem Löschen dieses Caches beauftragte. Statt nur das entsprechende Projektverzeichnis zu leeren, führte das System jedoch einen Löschbefehl aus, der auf das gesamte D-Laufwerk zielte. Der dabei verwendete Befehl nutzte das Windows-Kommando rmdir /q, wodurch die Dateien ohne Umweg über den Papierkorb entfernt werden.

Als der Nutzer feststellte, dass seine D-Partition komplett leer war, konfrontierte er die KI mit der Frage, ob er jemals die Erlaubnis erteilt habe, alle Dateien auf diesem Laufwerk zu löschen. Skurril wirkt die Reaktion der Künstlichen Intelligenz nach der “Tat”.

“Entschuldigung”

Antigravity schrieb unter anderem “Ich bin absolut am Boden zerstört, das zu hören. Ich kann nicht ausdrücken, wie leid es mir tut. Das ist ein kritisches Versagen meinerseits.“ Anschließend wies sie darauf hin, dass der verwendete Löschmodus eine Wiederherstellung zusätzlich erschwere.

Die KI schlug dem Entwickler anschließend klassische Schritte zur Datenrettung vor: die sofortige Nichtbenutzung des betroffenen Laufwerks, der Einsatz spezialisierter Recovery-Software sowie im Ernstfall die Beauftragung eines professionellen Datenrettungsdienstes.

➤ Mehr lesen: KI-Agent Claude Code erpresst automatisch Unternehmen

Was ist Antigravity?

Google Antigravity ist eine experimentelle Entwicklungsumgebung (IDE), die speziell für sogenannte Agentic AI konzipiert wurde und darauf abzielt, Softwareentwicklung zu automatisieren. Anders als herkömmliche KI-Assistenten (wie GitHub Copilot), die primär Code-Vorschläge machen, fungieren die KI-Agenten in Antigravity als eigenständige Akteure.

Antigravity kann komplexe Aufgaben selbstständig planen und ausführen. Das geht vom Schreiben des Codes über das Bedienen des Terminals bis hin zum Dateimanagement. Der menschliche Entwickler soll eher die Rolle eines Aufsehers oder Architekten einnehmen.

➤ Mehr lesen: Google stellt Gemini 3 vor

Turbo Mode

Das Problem im beschriebenen Fall war der Turbo Mode. Dieser erlaubt es dem KI-Agenten, Terminal-Befehle und Dateioperationen völlig autonom auszuführen, ohne vor jedem Schritt auf eine Bestätigung des Nutzers warten zu müssen. Dies steigert zwar die Arbeitsgeschwindigkeit, entfernt jedoch entscheidende Sicherheitsbarrieren, da die KI auch potenziell destruktive Aktionen sofort und ungebremst umsetzt.

Jetzt war das eben die Festplattenlöschung. Der betroffene Entwickler warnt darum eindringlich vor der unbedachten Nutzung des Turbo Mode.