Guardian Angel: Der Natrium-Stromspeicher aus der Steiermark

Beim wirtschaftspolitischen Konflikt zwischen China und den USA hört man häufig von verhängten Exportbeschränkungen für Computerchips. Auch Rohstoffe sind ein Thema: 90 Prozent der verarbeiteten seltenen Erden kommen derzeit aus China. Die dortige Regierung setzte sie bereits mehrfach als politisches Druckmittel ein.

Ruhiger ist es um Batterien. „Acht der derzeit zehn größten Batteriehersteller kommen aus China“, gibt Harald Autischer, CEO des Batterien-Start-ups Kite Rise, zu bedenken. Eine Analyse des deutschen Forschungszentrums Fraunhofer FFB und der Uni Münster ergab kürzlich außerdem, dass das Land fast die gesamte Wertschöpfungskette für Lithium kontrolliert. Mit 98 Prozent der Lithium-Eisenphosphat-Aktivmaterialien – der Schlüsselzutat für Batteriechemie – kontrolliert China den Markt.

Europa ist deshalb stark von China abhängig. 74 Prozent des Lithium-Vorkommens liegen derzeit in Australien und Chile. Kontrolliert wird die dortige Produktion jedoch zu 29 Prozent von chinesischen und zu 26 Prozent von US-Unternehmen. Europa hat dort kaum etwas zu sagen.

Eine eigene Produktion gibt es in Europa noch nicht und man ist derzeit komplett auf Importe angewiesen. Erst jetzt beginnt allmählich die Erschließung eigener Vorkommen. Eines der vielversprechendsten Lithium-Vorkommen befindet sich auf der Kärntner Koralpe, wo 12 Millionen Tonnen Lithium-Gestein nachgewiesen wurden. Die anderen großen Vorkommen sind in Tschechien und Serbien. In Letzteren sollte die Produktion schon starten – allerdings sorgten dort Bürgerproteste für einen vorübergehenden Stopp.

Fest steht: Europa ist in einer brenzligen Abhängigkeit. Deshalb ist die Suche nach Alternativen, wie Natrium-Ionen-Batterien, auch politisch relevant. Natrium ist im Gegensatz zu Lithium leichter verfügbar. Natriumchlorid, also Salz, ist eines der häufigsten Elemente in der Erdkruste und wäre auch in Europa in großer Menge verfügbar.