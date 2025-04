Salzbatterien aus Österreich sollen Lithium-Akkus ersetzen

Es werden große Hoffnungen in Natrium-Ionen-Batterien gesetzt. Denn Lithium-Ionen-Batterien, die derzeit in vielen Geräten wie Smartphones, Laptops und E-Autos zum Einsatz kommen, enthalten Lithium, Kobalt, Nickel oder Grafit. Der Abbau dieser Rohstoffe geht oft mit Umweltbedenken und Menschenrechtsverletzungen einher.

Dieses Problem will das Grazer Unternehmen Accupower lösen und stellt erstmals Natrium-Ionen-Akkus aus Österreich mit dem Namen „Natec“ vor. Im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Akkus basiert der Natec-Akku auf Natrium – einem Bestandteil von Kochsalz.

Abbau in Europa

Natec steht für Natrium-Technologies, also Natrium-Technologien. Dabei handelt es sich um eine serienreife Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus für industrielle Anwendungen. Der Vorteil an Natrium ist, dass es das sechsthäufigste Element auf der Erde ist und auch in Europa abgebaut werden kann.

Vor allem für die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Kontinents ist das wichtig. „Wir verwenden bei unseren Akku-Packs keinerlei kritische Rohstoffe. Also kein Lithium, kein Nickel, kein Kobalt. Außerdem haben unsere Akkus eine bis zu 4 Mal längere Lebensdauer als Lithium-Batterien“, sagt Moritz Minarik, Chef von Accupower.