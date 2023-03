Natrium-Ionen-Batterien können Elektroautos billiger machen

Batterien sind oft die teuerste Komponente von Fahrzeugen mit Elektroantrieb, seien es E-Autos, E-Scooter oder E-Bikes. Aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit werden meist Akkus mit Lithium-Ionen-Technologie verwendet. In China kommt nun erstmals ein Elektroauto auf den Markt, das einen Natrium-Ionen-Akku enthält. Es kostet weniger als 10.000 Euro.

Mehrere Vorteile

Die Vorstellung des JAC Sehol E10X regt viele Autohersteller zum Nachdenken an. Lithium ist derzeit relativ günstig erhältlich, die Abbaukapazitäten wurden zuletzt stark ausgebaut. Die Vorkommen sind aber begrenzt und Lithium-Ionen-Akkus werden für eine Vielzahl von Geräten gebraucht, vom drahtlosen Kopfhörer bis zum Riesenspeicher für Kraftwerke. Natrium dagegen kommt überall auf der Welt vor, etwa in Salz (Natriumchlorid). 2,6 Prozent der Erdkruste bestehen aus Natrium. Es zu gewinnen ist sehr einfach.

Batteriezellen, in denen Natrium-Ionen zwischen Plus- und Minuspol fließen, wird nachgesagt, besonders hohe Ladegeschwindigkeiten auch bei Temperaturen bis -20 Grad Celsius zu ermöglichen. Sie sollen relativ unempfindlich gegen mechanische Einwirkungen sein und nicht so schnell in Flammen aufgehen. In Puncto Speicherverluste und Langlebigkeit sollen sie mit Lithium-Ionen-Akkus mithalten können. Einzige Mankos scheinen die Energiedichte und das Gewicht zu sein.